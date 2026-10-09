Stjärnmålvaktens jättematch – räddade LHC

Ebba Svensson Träff såg till att LHC kunde vinna.

Foto: Magnus Andersson/Bildbyrån

Linköping lyckades knipa två poäng hemma i Saab Arena inför 205 åskådare, trots att gästande Skellefteå dominerade spelet stora delar av matchen.

Efter en mållös öppningsperiod spräckte Linköping nollan i den andra perioden när Ellie Kaiser satte 1–0 efter 21.56, framspelad av Cassidy Maplethorpe. Skellefteå tryckte på rejält för en kvittering och sköt hela 17 skott mot mål i den andra perioden, men hemmalagets målvakt Ebba Svensson Träff stod emot. I den tredje perioden kom dock kvitteringen för gästerna – och det i undertal. Brianna Brooks snappade upp pucken och satte 1–1 i boxplay efter 52.23.

Matchen gick till förlängning och därefter straffläggning, där Linköpings målvakt Ebba Svensson Träff motade samtliga tre straffar från Skellefteå. Michelle Löwenhielm blev matchvinnare när hon satte den avgörande straffen för hemmalaget.

Skellefteå vann skottstatistiken överlägset med 43–18. Ebba Svensson Träff blev stor hjälte i Linköpingsmålet med 42 räddningar (97,67%), medan Camryn Drever i Skellefteå räddade 16 skott.

Matchfakta Linköping – Skellefteå

Linköping HC – Skellefteå AIK 2–1 efter straffar (0–0, 1–0, 0–1, 0–0, 1–0)

Första perioden: –

Andra perioden: 1–0 (21.56) Ellie Kaiser (Cassidy Maplethorpe).

Tredje perioden: 1–1 (52.23) Brianna Brooks (Tilia Lindgren) spel fyra mot fem (undertalsmål).

Förlängning: –

Straffläggning: 2–1 Michelle Löwenhielm (avgörande straff).

Skott: 18–43 (4–10, 6–17, 4–11, 3–5, 1–0).

Utvisningar: Linköping HC: 3x2 min. Skellefteå AIK: 3x2 min.

Publik: 205 (Saab Arena).