KLART: Bryter kontraktet – för spel i Luleå

Ebba Hedqvist bryter sitt avtal med MoDo i förtid. OS-forwarden är nu klar för spel i Luleå, där storebror Isac redan är en stor profil.

19 år gammal är Ebba Hedqvist en av SDHL:s bästa spelare. Därmed var MoDo glada när hon, i februari förra året, valde att förlänga till 2027. Nu, på egen begäran, har Damkronornas unge OS-forward lämnat klubben för en konkurrent.

Uppgifter om denna flytt sipprade nyligen ut i NSD, och nu har alla parter bekräftat det hela.

– Det var definitivt inte någon självklarhet att vi skulle tillmötesgå hennes önskan. Vi ville givetvis att Ebba skulle stanna i MoDo då hon är en skicklig spelare och var tänkt som en grundpelare i vår trupp även nästa säsong, säger MoDos utvecklingschef Anders Wahlström och fortsätter på lagets sajt.

– Vi har haft en konstruktiv dialog tillsammans med Ebba och Luleå och i slutänden nådde vi en uppgörelse som alla parter var nöjda med. Det finns inga hard feelings och vi hoppas att vi får se Ebba i MoDodressen igen i framtiden. Vi vill samtidigt tacka henne för det hon gjort i klubben, säger Wahlström.

Klar för brorsans klubb: ”En bekräftelse”

Ny klubb blir, precis som rapporterat, Luleå. Där har Ebba Hedqvist nämligen redan sin ett år äldre storebror Isac Hedqvist.

– När det stod klart att Ebba Hedqvist fanns tillgänglig för spel i Luleå Hockey/MSSK så fanns det ingenting att tveka på. Speciellt som hon i flera säsonger varit en drömspelare för oss och som vi försökte få hit redan till hockeygymnasiet, säger Luleås sportchef Oskar Häggström.

Avtalet i SDHL-laget som tidigare dominerat svensk damhockey, är skrivet till 2029.

– Att man visat intresse över en längre tid är så klart smickrande och en bekräftelse på att man gjort någonting bra och utvecklats i rätt riktning. Samtidigt spelar det ingen större roll, utan jag är fortsatt lika fokuserad på att jobba hårt för att bli ännu bättre som hockeyspelare, säger spelaren själv.

