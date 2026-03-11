Drömstart för Frölunda – efter stjärnans hattrick

Seger för Frölunda HC med 4–1 mot SDE

Elisa Holopainen tremålsskytt för Frölunda HC

Gabriela Jones målskytt för SDE

Med 4–1 (1–0, 1–1, 2–0) i första matchen på hemmaplan har Frölunda HC tagit ett greppet mot SDE i SM-semifinalen dam.

– Vi kom ut starkt idag. Spelade bra med pucken och skapade många chanser. Ny match på fredag som vi laddar om för, tyckte Frölunda HC:s sportchef Kim Martin Hasson.

Elisa Holopainen gjorde tre mål för Frölunda HC

Frölunda HC tog ledningen efter tio minuter genom Andrea Dalen efter förarbete av Hanna Olsson och Sanni Rantala.

Efter 11.48 i andra perioden slog Elisa Holopainen till och gjorde 2–0. SDE:s Gabriela Jones gjorde 2–1 efter 12.29 på pass av Alva Johnsson och Hilda Ljungberg.

12.28 in i tredje perioden slog Elisa Holopainen till på nytt på pass av Paula Bergström och Tuva Kandell och ökade ledningen. Elisa Holopainen stod för målet när laget punkterade matchen med ett 4–1-mål med en sekund kvar att spela framspelad av Emilia Vesa och Hanna Olsson.

Frölunda HC:s Elisa Holopainen gjorde tre mål.

Lagen möts igen på fredag 18.00 i Frölundaborg.

Frölunda HC–SDE 4–1 (1–0, 1–1, 2–0)

SM-semifinalen dam, Frölundaborg

Första perioden: 1–0 (10.51) Andrea Dalen (Hanna Olsson, Sanni Rantala).

Andra perioden: 2–0 (31.48) Elisa Holopainen, 2–1 (32.29) Gabriela Jones (Alva Johnsson, Hilda Ljungberg).

Tredje perioden: 3–1 (52.28) Elisa Holopainen (Paula Bergström, Tuva Kandell), 4–1 (59.59) Elisa Holopainen (Emilia Vesa, Hanna Olsson).

Ställning i serien: Frölunda HC–SDE 1–0

Nästa match:

13 mars, 18.00, Frölunda HC–SDE, i Frölundaborg