Djurgården tog klar seger – höll nollan mot Skellefteå AIK

Fem mål framåt och hållen nolla. Djurgården tog en klar seger borta mot Skellefteå AIK i SDHL. Slutresultatet blev 0–5 (0–4, 0–0, 0–1).

I och med detta har Skellefteå AIK fyra förluster i rad.

Wilma Georgny med två mål för Djurgården

Djurgården stod för fyra raka mål i första perioden när laget gick upp till till 0–4.

Andra perioden blev mållös.

Till slut kom också 0–5 genom Madeline Posick efter pass från Alice Östensson och Brette Pettet efter 13.10 i tredje perioden.

Brette Pettet gjorde ett mål för Djurgården och två assist.

Skellefteå AIK har en vinst och fyra förluster och 7–15 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Djurgården har tre vinster och två förluster och 17–9 i målskillnad.

Det här betyder att Skellefteå AIK är kvar på sjätte plats och Djurgården stannar på sjunde plats, i serien.

I nästa match, söndag 11 januari möter Skellefteå AIK SDE hemma i Skellefteå Kraft Arena 12.00 medan Djurgården spelar borta mot Luleå 15.00.

Skellefteå AIK–Djurgården 0–5 (0–4, 0–0, 0–1)

SDHL, Skellefteå Kraft Arena

Första perioden: 0–1 (2.26) Wilma Georgny (Brette Pettet), 0–2 (8.34) Brette Pettet (Alice Östensson), 0–3 (11.14) Wilma Georgny, 0–4 (15.49) Kaitlin Jockims (Charlotte Akervik).

Tredje perioden: 0–5 (53.10) Madeline Posick (Alice Östensson, Brette Pettet).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Skellefteå AIK: 1-1-3

Djurgården: 3-1-1

Nästa match:

Skellefteå AIK: SDE HF, hemma, 11 januari 12.00

Djurgården: Luleå/MSSK, borta, 11 januari 15.00