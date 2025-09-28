Djurgården segrade – 3–0 mot Skellefteå AIK

Linda Vocetkova matchvinnare för Djurgården

Skellefteå AIK:s femte raka förlust

Inte ett enda insläppt mål och tre mål framåt. Djurgården vann på bortaplan mot Skellefteå AIK i SDHL. Den målsnåla matchen slutade 0–3 (0–1, 0–1, 0–1).

Skellefteå AIK–Djurgården – mål för mål

Gästerna Djurgården började bäst och gjorde 0–1 redan i matchupptakten. Efter bara 20 sekunder slog Linda Vocetkova till framspelad av Isabelle Leijonhielm och Brette Pettet. Efter 16.41 i andra perioden nätade Kaitlin Jockims, på pass av Alice Östensson och Barbora Bartakova och gjorde 0–2. Målet var Kaitlin Jockims femte i SDHL.

Efter 18.00 i tredje perioden gjorde Selma Tyreskog också 0–3 på pass av Brette Pettet.

Skellefteå AIK möter SDE i nästa match borta fredag 3 oktober 19.00. Djurgården möter samma dag Luleå hemma.

Skellefteå AIK–Djurgården 0–3 (0–1, 0–1, 0–1)

SDHL, Skellefteå Kraft Arena

Första perioden: 0–1 (0.20) Linda Vocetkova (Isabelle Leijonhielm, Brette Pettet).

Andra perioden: 0–2 (36.41) Kaitlin Jockims (Alice Östensson, Barbora Bartakova).

Tredje perioden: 0–3 (58.00) Selma Tyreskog (Brette Pettet).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Skellefteå AIK: 0-1-4

Djurgården: 3-0-2

Nästa match:

Skellefteå AIK: SDE HF, borta, 3 oktober

Djurgården: Luleå/MSSK, hemma, 3 oktober