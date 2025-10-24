Djurgården avgjorde i tredje perioden mot Färjestad

Djurgården vann med 3–2 mot Färjestad

Djurgårdens Charlotte Akervik tvåmålsskytt

Femte raka förlusten för Färjestad

Djurgården segrade borta mot Färjestad i SDHL. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan Djurgården fixade en uddamålsseger i sista perioden. Matchen slutade 2–3 (1–1, 0–0, 1–2).

Charlotte Akervik blev matchhjälte med sitt avgörande 3–2-mål 16.52 in i tredje perioden.

Första perioden var jämn. Djurgården inledde bäst och tog ledningen genom Alice Östensson efter 5.56, men Färjestad kvitterade genom Alexie Guay efter 12.40.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden. Djurgården tog ledningen på nytt genom Charlotte Akervik efter 1.06 i tredje perioden.

Färjestad kvitterade till 2–2 genom Kaitlin Chan tidigt i perioden av perioden.

Djurgården kunde dock avgöra till 2–3 med 3.08 kvar av matchen genom Charlotte Akervik.

Alice Östensson gjorde ett mål för Djurgården och spelade dessutom fram till två mål.

Det här var Färjestads sjätte uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Djurgårdens tredje uddamålsseger.

Djurgården ligger på sjunde plats i tabellen efter matchen medan Färjestad är på nionde plats.

I nästa match, söndag 26 oktober möter Färjestad SDE hemma i Löfbergs Arena 13.00 medan Djurgården spelar borta mot Linköping 16.00.

Färjestad–Djurgården 2–3 (1–1, 0–0, 1–2)

SDHL, Löfbergs Arena

Första perioden: 0–1 (5.56) Alice Östensson (Emma Forsgren, Selma Tyreskog), 1–1 (12.40) Alexie Guay (Michelle Löwenhielm, Emma Murén).

Tredje perioden: 1–2 (41.06) Charlotte Akervik (Alice Östensson, Madeline Posick), 2–2 (43.38) Kaitlin Chan (Michelle Löwenhielm), 2–3 (56.52) Charlotte Akervik (Alice Östensson, Madeline Posick).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Färjestad: 0-1-4

Djurgården: 2-1-2

Nästa match:

Färjestad: SDE HF, hemma, 26 oktober

Djurgården: Linköping HC, borta, 26 oktober