Chockbeskedet: Lämnar Frölunda – blir förbundskapten

Guldtränaren Erika Holst lämnar Frölunda efter säsongen.

Efter att ha gjort succé med Göteborgsklubben är hon nu klar som ny förbundskapten för Tre Kronor dam.

– Det är skönt att det är officiellt redan nu, men för min egen del gör det ingen skillnad. Jag har ett uppdrag i Frölunda och det är det som gäller, säger hon till Frölundas hemsida.

Erika Holst lämnar Frölunda för Tre Kronor dam. Foto: Bildbyrån

Erika Holst och hennes Frölunda har brutit Luleås segermonopol i svensk damhockey. Sedan hon tog över Frölunda har hon tagit laget till SDHL och redan tredje året vann hon SM-guld.

Med SM-guldet i våras skrev hon in sig i historieböckerna som den första SM-guldvinnande tränaren i Frölundas historia på damsidan.

Efter 15 matcher leder man klart och har inte förlorat en enda match i SDHL – och då kommer ett besked som skakar om Frölunda fullständigt.

Kliver på till nästa säsong

För nu står det klart att hon lämnar föreningen efter säsongen för att bli förbundskapten för Tre Kronor dam.

– Det är skönt att det är officiellt redan nu, men för min egen del gör det ingen skillnad. Jag har ett uppdrag i Frölunda och det är det som gäller, säger Erika Holst.

Ulf Lundberg har varit förbundskapten sedan 2020, men nu står det alltså klart att det blir Erika Holst från och med nästa säsong som tar landslaget.

Därmed kommer Ulf Lundberg av allt att döma att leda landslaget i OS.