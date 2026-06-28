Charlotte Akervik förlänger sitt kontrakt med Djurgården.

Foto: Jonas Forsberg/Bildbyrån

Förra året värvade Djurgården den amerikanska backen Charlotte Akervik som då närmast kom från Minnesota Frost i PWHL .

I Stockholm blev det sedan succé för Akervik. Hon var en av lagets allra bästa spelare och också en toppback i SDHL. 25-åringen sköt nio mål och stod för sammanlagt 18 poäng på 32 matcher under säsongen. Hon kom trea i DIF:s interna poängliga och sjua i poängligan för backar i SDHL. Hennes nio fullträffar var däremot bäst av alla backar i ligan.

Efter den starka säsongen har det ryktats att Charlotte Akervik har haft intresse från PWHL igen och skulle kunna lämna Djurgården för att återvända till Nordamerika.

Under söndagen bekräftar Djurgården däremot att Akervik kommer att stanna i klubben. Hon skriver på ett nytt kontrakt som innebär att hon kommer att spela i Djurgården även under säsongen 2026/27.

– Otroligt kul att Charlotte kommer tillbaka! Vi har haft en bra dialog sedan i mars och det känns väldigt bra att hon väljer att komma tillbaka trots intresse från PWHL. Charlotte var poängbästa back förra säsongen och kan logga mycket istid – helt enkelt en toppback som kommer betyda mycket för laget, säger DIF:s sportchef Johannes Strömberg.

I och med förlängningen har Djurgården nu 16 spelare på avtal inför den kommande säsongen, fördelat på två målvakter, fyra backar och tio forwards.