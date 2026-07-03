Anna Meixner är klar för en återkomst till Brynäs.

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Under sin tid i Brynäs var Anna Meixner en av SDHL:s absolut bästa spelare. Säsongen 22/23 vann hon Guldhjälmen, som går till ligans mest värdefulla spelare. Det efter att ha gjort brutala 53 poäng på 30 matcher under grundserien. Österrikiskan gjorde totalt fyra säsonger i klubben innan hon åkte över till Kanada för att slå sig in i PWHL.

I den nystartade proffsligan spelade hon först för Ottawa Charge innan hon den här säsongen blev trejdad till Vancouver Goldeneyes. Totalt blev det 58 matcher med åtta poäng för 32-åringen.

Efter säsongen har hon varit Gävle och hållit i diverse camper.

Anna Meixner klar för en återkomst till Brynäs

Nu står det också klart att hon blir kvar i staden över nästa säsong. Brynäs meddelar under fredagen att man har kommit överens med Anna Meixner om ett kontrakt till nästa säsong.

– Att Anna väljer att komma tillbaka betyder såklart väldigt mycket för oss. Alla vet vilka egenskaper som hon besitter på isen, men även utanför isen där hon är en naturlig ledare. Hon kommer att med sin rutin och erfarenhet hjälpa laget till nästa nivå. I våra samtal under våren har jag känt en stor hunger hos Anna att fortsätta utvecklas som spelare och jag tror vi får se än ännu högre nivå från henne. Vi ser verkligen fram emot att få arbeta med Anna igen, säger sportchef Erika Grahm i ett pressmeddelande .

Brynäs vann som bekant SM-guld i våras. Nu har man fått in en viktig pusselbit för att försvara titeln om ett år.