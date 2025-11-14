Brynäs vann toppmötet mot Frölunda HC

Brynäs segrade – 2–1 efter förlängning

Brynäs åttonde seger på de senaste nio matcherna

Elin Svensson avgjorde för Brynäs

Brynäs besegrade Frölunda HC borta i den seriefinalen med 2–1 (0–1, 1–0, 0–0, 1–0) efter förlängning i SDHL på fredagen.

– Intensiv match där jag tycker att Brynäs var snäppet bättre än oss idag. Nya tag inför söndagens match, kommenterade Frölunda HC:s sportchef Kim Martin Hasson efter matchen.

Segermålet för Brynäs stod Elin Svensson för 4.40 in i förlängningen.

Därmed har Brynäs vunnit fem matcher i rad i SDHL.

Frölunda HC–Brynäs – mål för mål

Efter elva minuters spel gjorde Frölunda HC 1–0. Efter 12.04 i andra perioden slog Hanna Thuvik till på pass av Klara Peslarova och kvitterade för Brynäs. I tredje perioden gjordes inga mål och matchen gick därmed till förlängning. Stor matchhjälte för Brynäs 4.40 in i förlängningen blev Elin Svensson med det avgörande förlängningsmålet.

Det här var Brynäs sjätte uddamålsseger.

Brynäs nya tabellposition är tredje plats medan Frölunda HC fortfarande leder serien, sex poäng före Luleå.

På söndag 16 november 12.00 spelar Frölunda HC hemma mot Modo Hockey och Brynäs borta mot HV 71.

Frölunda HC–Brynäs 1–2 (1–0, 0–1, 0–0, 0–1)

SDHL, Frölundaborg

Första perioden: 1–0 (11.22) Elisa Holopainen (Sofie Lundin).

Andra perioden: 1–1 (32.04) Hanna Thuvik (Klara Peslarova).

Förlängning: 1–2 (64.40) Elin Svensson (Mina Waxin, Jenniina Nylund).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Frölunda HC: 3-1-1

Brynäs: 5-0-0

Nästa match:

Frölunda HC: Modo Hockey, hemma, 16 november

Brynäs: HV 71, borta, 16 november