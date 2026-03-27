Mästare – till slut: ”Helt klart värt väntan”

Hanna Thuvik hade förlorat tre SM-finaler med Brynäs. Jenny Antonsson blev rånad på ett SM-guld när Covid-19 satte klorna i svensk hockey – och sen kom två finalförluster. Nu har de vunnit guld med Brynäs.

GÄVLE (HOCKEYSVERIGE.SE)

Det har vilat en finalförbannelser över Brynäs IF. 2010 till 2013 förlorade de fyra raka finaler – och under 2020-talet har de förlorat ytterligare tre.

Men i det åttonde försöker kom det första guldet. Inte bara för Brynäs IF – utan för mängder av spelare i truppen. Däribland Hanna Thuvik och Jenny Antonsson, som fått stå på den förlorande sidan vid flera tillfällen. Thuvik med Brynäs 2021, 2022 och 2023. Antonsson med Brynäs 2022 och 2023. Dessutom blev hon av med ett till synes givet SM-guld när Covid-19 såg till att det aldrig kunde delas ut något guld 2020. Då var hennes HV71 en vinst ifrån guldet.

Men 2026 – då fick de till slut fira.

– Det är fantastiskt. En riktig lagsinsats. Det är otroligt att stå här idag, säger Hanna Thuvik till hockeysverige.se.

Vad är det som gör att ni nu går hela vägen?

– Det är en riktig laginsats. Vi har jobbat för detta i flera år, och den här säsongen tar vi kliv hela tiden. Det gör vi även i slutspelet, och lyckas leverera när det gäller.

”Då förstod jag att vi har något speciellt”

Jenny Antonsson är inne på samma spår.

– Vi är en lagmaskin. Man ser det redan i semifinalen. Luleå går ner på folk och blir frustrerade. Men i Brynäs lyfter vi varandra varje byte, varje match, och har så jäkla roligt tillsammans.

– Vi är en lagmaskin som jobbar för varandra varje dag och kommer till hallen med ett leende på läpparna.

När kände du att det här laget var speciellt?

– Jag hade kommit tillbaka från skada och hade några tuffa matcher, och då kom hela laget och kramade om mig och hjälpte mig framåt. Då förstod jag att vi har något speciellt.

Antonsson lyfter också fram mixen av ungt och gammalt – och att det fanns vinnaranda i laget. Inte minst i form av stjärnvärvningarna Viivi Vainikka (två mål ikväll och utsedd till slutspelets MVP) och Noora Tulus (ett mål).

– Vi har en riktigt bra mix. De yngre har fajtats varje dag för att utmana oss äldre och sen kommer spetsspelarna in och visar på rutin. Jag är så tacksam över alla i laget. Det är mina bästa kompisar.

Vann femte SM-guldet: ”Lika kul”

För kvällens hjälte Viivi Vainikka var kvällens guld det femte (!) i hennes karriär. De fyra tidigare kom med Luleå. Tre av dem efter finalvinst mot Brynäs.

– Det känns otroligt. Jag är jättestolt över alla i hela laget. Det var dags för Brynäs att vinna. Jag ville visa vägen på isen, men vi gjorde det otroligt bra tillsammans.

Du har mött Brynäs i finaler tidigare – hur känns det att vinna med Brynäs nu?

– Det känns jättebra – jag är jättestolt.

Ditt femte SM-guld – är det lika kul varje gång?

– Ja, det är lika kul, säger Vainikka med ett leende.

Och för Hanna Thuvik är väntan nu över – en gång för alla.

– Det var helt klart värt väntan.

Brynäs guldtrupp

