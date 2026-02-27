Brynäs fina svit fortsätter mot SDE

Brynäs vann med 2–1 mot SDE

Brynäs fjärde seger på de senaste fem matcherna

Hanna Thuvik matchvinnare för Brynäs

SDE är ett favoritmotstånd för Brynäs och på fredagen tog Brynäs ännu en seger borta mot just SDE. Matchen i SDHL slutade 2–1 (1–0, 0–1, 1–0). Det var Brynäs tolfte raka seger mot just SDE.

Segern var Brynäs fjärde på de senaste fem matcherna.

SDE–Brynäs – mål för mål

Brynäs tog ledningen efter tio minuters spel genom Noora Tulus efter pass från Sara Cajanova och Viivi Vainikka.

Efter 5.51 i andra perioden slog Samantha Cogan till på pass av Ella Sköldebäck och kvitterade för SDE.

Hanna Thuvik gav Brynäs ledningen efter 1.37 in i tredje perioden med assist av Sara Cajanova och Noora Tulus. 1–2-målet blev matchens sista.

Det här betyder att SDE slutar på fjärde plats och Brynäs på tredje plats. Båda lagen är därmed klara för slutspel.

SDE–Brynäs 1–2 (0–1, 1–0, 0–1)

SDHL, Enebybergs Ishall

Första perioden: 0–1 (10.57) Noora Tulus (Sara Cajanova, Viivi Vainikka).

Andra perioden: 1–1 (25.51) Samantha Cogan (Ella Sköldebäck).

Tredje perioden: 1–2 (41.37) Hanna Thuvik (Sara Cajanova, Noora Tulus).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

SDE: 1-1-3

Brynäs: 4-1-0