NHL-svenskens lillasyster gör SDHL-debut – 16 år gammal

Tom Willander är ett stort framtidslöfte för Sverige på backsidan. Nu har det blivit dags för NHL-svenskens lillasyster, Bianca Willander, att göra SDHL-debut.

Det har blivit dags för nästa generation Willander att introducera sig.

Foto: Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images.

I slutet av oktober flyttade Vancouver Canucks upp Tom Willander till NHL. Där har den svenska backen levererat starkt och gjort det bra på få minuter. Det har blivit totalt nio poäng på 26 matcher i ligan. De senaste åren har han också etablerat sig som ett av våra stora framtidslöften.

Bland annat med två junior-VM för Sverige.

Nu har det blivit dags för nästa Willander att presentera sig på den högsta nivån i Sverige. Det handlar om lillasyster Bianca som i eftermiddag kommer att spela med Djurgården i SDHL. Precis som storebror är moderklubben Saltsjöbadens IF. Den här säsongen har hon spelat i Djurgårdens U19-lag där det blivit 18 poäng på elva matcher.

16 år gammal har det nu alltså blivit dags att testa sig på den högsta nivån i Sverige. Bianca Willander är uppsatt som högerforward i fjärdekedjan i matchen mot Färjestad som börjar klockan 14. 2024 var hon med och vann brons i TV-pucken med Stockholm.

Source: Bianca Willander @ Elite Prospects