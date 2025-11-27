Beskedet: Storlöftet lämnar Frölunda

Maja Helge är ett av Sveriges största målvaktslöften.

Efter säsongen kommer 18-åringen att lämna Frölunda för spel i den amerikanska collegeligan.

Maja Helge lämnar Frölunda efter säsongen.

Foto: Simon Eliasson/Bildbyrån

Sedan tidigare har det stått klart att Frölunda kommer att tappa både Edit Danielsson, Nellie Svensson och Ebba Westerlind till den amerikanska collegeligan. Nu står det klart att ytterligare ett stort framtidslöfte kommer att lämna klubben för att gå samma väg.

Maja Helge kommer lämna Frölunda för spel i NCAA med St. Lawrence University, meddelar collegelaget via ett inlägg på Instagram.

Frölundas sportchef: ”Vi har svårt att matcha”

18-åriga Helge är ett av Sveriges största målvaktslöften och har den här säsongen vunnit åtta av åtta matcher i SDHL med Frölunda, samtidigt som hon loggat en räddningsprocent på 95,0 procent. Hon SDHL-debuterade redan säsongen 2023/24 och har totalt spelat 30 matcher i ligan med en räddningsprocent på 92,4 procent.

– Vi har svårt att matcha det äventyret som spel i college är. Någonstans tror jag att det steg de tar förlänger deras karriärer. De gör sina år där och kommer sedan tillbaka till oss, det blir ett ekosystem, säger Frölundas sportchef Kim Martin Hasson till Frölundas hemsida.

Edit Danielsson är sedan tidigare klar för spel med University of Minnesota-Duluth, medan Nellie Svensson blir lagkamrat med Helge i St. Lawrence University. Ebba Westerlind är klar för spel med Ohio State University, men den flytten kommer inte ske förrän säsongen 2027/28.

Source: Maja Helge @ Elite Prospects