Klar för HV71 – efter galna succén

Barbora Kapičáková lämnar Leksand för spel i HV71.

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Förra säsongen värvade Leksand den slovakiska forwarden Barbora Kapičáková inför säsongen i NDHL. Det innebär en stor succé. Hon bildade ett giftigt radarpar tillsammans med Agáta Sarnovská och tillsammans dominerade de fullständigt under säsongens gång.

Sarnovská gjorde otroliga 92 poäng på 23 matcher under grundserien medan Kapičáková stod för 57 poäng på 15 matcher. Båda två snittade alltså runt fyra poäng per match i andraligan. I slutspelet var det sedan Kapičáková som klev fram och var bäst.

Där gjorde hon tio mål och 13 poäng på åtta matcher när Leksand tog sig till SDHL -kvalet. Barbora Kapičáková gjorde också båda Leksands mål i kvalet mot HV71 när Leksand förlorade två raka matcher och gick miste om avancemanget.

Barbora Kapičáková lämnar Leksand – för HV71

Nu står det klart att Leksand tappar succéforwarden – till just HV71. Slovakiskan skriver på ett 1+1-kontrakt med SDHL-klubben.

– Det ska bli väldigt roligt att komma till Jönköping och HV71. Jag ska försöka bidra med mitt hårda jobb, min vinnarmentalitet och vara en pålitlig spelare både i offensiven och defensiven, säger Kapičáková på klubbens hemsida .

22-åringen är också ordinarie för Slovakiens landslag. I senaste B-VM blev hon poängbäst för Slovakien med 4+4 på fem matcher.

– Barbora är en spännande spelare som passar väl in i den riktning vi vill ta som lag. Hon kommer in med internationell erfarenhet, en stark tävlingsinstinkt och en tydlig ambition att utvecklas. Vi ser att hon har kvaliteter och potential att växa in i en viktig roll hos oss över tid, säger Alexander Hanning, sportchef i HV71.