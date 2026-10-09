Luleå studsar tillbaka – avgör tajt match

Astrid Lindeberg sköt segermålet för Luleå.

Foto: Andreas L Eriksson/Bildbyrån

Det blev en extremt tät och målsnål drabbning när HV71 tog emot Luleå HF i Husqvarna Garden inför 340 åskådare. Efter 60 spelade minuter var ställningen alltjämt 0–0 efter storspel från båda målvakterna.

Matchen präglades av ett starkt defensivt spel och tuffa dueller. HV71 drog på sig flera utvisningar under den tredje perioden men lyckades hålla undan under ordinarie tid. I förlängningen drabbades hemmalaget dock av ännu en utvisning när Alva Johansson åkte ut för interference efter 60.50.

Det numerära överläget tog Luleå tillvara på direkt. Endast 28 sekunder in i powerplay sköt Astrid Lindeberg avgörandet till 1–0 efter framspelning från Aoi Shiga, vilket säkrade bonuspoängen för gästerna.

Målvakterna var matchens stora aktörer. Sara Grahn i Luleå-målet räddade samtliga 22 skott och höll nollan, medan Stephanie Neatby i HV71 motade 23 av 24 skott.

Matchfakta HV71 – Luleå

HV71 – Luleå HF 0–1 efter förlängning (0–0, 0–0, 0–0, 0–1)

Första perioden: –

Andra perioden: –

Tredje perioden: –

Förlängning: 0–1 (61.18) Astrid Lindeberg (Aoi Shiga) spel fyra mot tre (powerplay).

Skott: 22–24 (10–5, 10–6, 2–12, 0–1).

Utvisningar: HV71: 6x2 min. Luleå HF: 2x2 min.

Publik: 340 (Husqvarna Garden).