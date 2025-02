Andrea Dalen har kämpat med skador och sjukdomar en längre tid.

När motgångarna var som störst funderade Frölundacentern på att sluta.

– Jag försökte bara tro på mig själv – och att jag vet vad jag kan, säger Dalen till GP.

Andrea Dalen har efter en tuff säsong hittat tillbaka till sin målform. Foto: Michael Erichsen/Bildbyrån.

Frölundas Andrea Dalen har i nästan tre år kämpat med post covid-symptom. Detta har ställt till med problem då centern inte kunde träna och spela match på sin högsta nivå. Utöver detta har Dalen haft besvär med knäskador under förra året.



Sjukdomar och skador ställde till det för 32-åriga Dalen som började fundera på om det inte var dags att lägga skridskorna på hyllan. Dalen har även ett utgående kontrakt med Frölunda vilket bidrog till tanken att det var rätt läge att avsluta karriären.



– Post covid-symptomen har suttit i länge. Jag kunde inte träna med för hög puls. Det är klart att de tankarna kommer. Men jag tycker fortfarande att det är kul. Så de bra dagarna har ändå hållit mig uppe, gett mig motivation. Jag försökte bara tro på mig själv – och att jag vet vad jag kan, säger Dalen till Göteborgs-Posten.



Dalen berättar att det ändå började gå åt rätt riktning under sommaren och hösten. Hon kunde träna mer ordentligt och började känna sig som vanligt igen. Prestationen i matcherna var däremot fortfarande lite hackig.

”Känns mycket mer som mig nu”

Runt jul började det hårda jobbet visa sig i matcherna också. Dalen blev spetsspelaren hon brukade vara och kunde komma tillbaka till sin gamla målform. Enligt Dalen var det passande att hitta en bra form på slutet av säsongen då det är tiden som mest står på spel.



– Du ska ju vara som bäst i slutspelet, så det var lagom att börja sätta puckarna där innan jul! Det känns mycket mer som mig nu. Nu är det bara att fortsätta, för kommer du in i ett flow ska du inte stoppa, säger Dalen till GP.



Under gårdagens match visade Dalen bevis på målformen hon har hittat. Centern tog sitt Frölunda från ett 0-2 underläge till 2-2 i den första kvartsfinalen mot Linköping. Frölunda vann till slut matchen med 4-2 men det var Dalen som visade vägen med sina två mål när Frölunda var i ett underläge.



Nu hoppas Dalen kunna bygga vidare på detta under resten av slutspelet och ta Frölunda till sitt första SM-guld. Vad som väntar Dalen efter säsongen är fortfarande oklart. I nuläget har hon dock lagt tankarna om att avsluta karriären bakom sig.