Lämnar Djurgården – efter fem år i klubben

Nu står det klart att Alice Wallin lämnar Djurgården efter fem år i föreningen.

– Djurgården kommer alltid att betyda mycket för mig, säger Wallin till lagets hemsida.

Alice Wallin lämnar Djurgården

Foto: Jonathan Näckstrand / Bildbyrån

Alice Wallin kom till Djurgården inför säsongen 2021/2022. Efter fem år i klubben står det nu klart att 21-åringen lämnar föreningen.

– Efter fem år i Djurgården är det dags för mig att gå vidare. Jag vill rikta ett stort tack till alla lagkamrater, ledare, funktionärer och supportrar som har gjort den här tiden speciell. Jag har fått minnen och vänner för livet. Att få bära Djurgårdströjan har varit en ära och något som jag alltid kommer bära med mig med stolthet. Djurgården kommer alltid att betyda mycket för mig, säger hon till lagsidan.

Under de två senaste säsongerna har Wallin endast gjort 38 matcher på grund av skador som hållit henne borta från spel. Trots skadorna har 21-åringen fortfarande varit delaktig i laget, men från båset.

– Jag vill tacka Alice för hennes fem säsonger i Djurgården. Trots att de senaste två säsongerna har varit skadedrabbade för hennes del så har hon ändå ställt upp som assisterande tränare i både damlaget och damjuniorerna och har varit väldigt engagerad och betydelsefull. Alice är en riktig förebild och jag önskar henne lycka till framöver, säger sportchef Johannes Strömberg till klubbens sajt.

Totalt gjorde Alice Wallin 134 grundseriematcher och 14 slutspelsmatcher under sin tid i Djurgården.

Source: Alice Wallin @ Elite Prospects





