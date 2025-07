Vilka är Luleå HF:s bästa spelare genom tiderna?

Med hjälp av 50 klubbprofiler, både nutida och före detta, har Hockeysverige.se plockat ut ett All Star-lag med de största spelarna i klubbens historia – framröstat av spelarna själva.

Spelarna i Luleå HF har sagt sitt. Närmare 60 före detta och nuvarande spelare har röstat fram sitt All Star team – tre femmor – genom alla tider. Hela 35 olika spelare har fått röster, vilket visar på vilken nästintill omöjlig uppgift det är att plocka ut ett All Star team.



Tidigare har hockeysverige.se låtit spelarna i AIK, Djurgården, Brynäs, MoDo och Leksand röstat fram sina All Star team genom alla tider. Dessa hittar ni här:

AIK – alla tiders All star-lag

Djurgården – alla tiders All star-lag

Brynäs – alla tiders All star-lag

MoDo – alla tiders All star-lag

Leksand – alla tiders All star-lag

Här är resultatet av röstningen.

Erbjudande: Lås upp allt innehåll på hockeysverige.se – hela sommaren för en krona!