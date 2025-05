Vilka är Djurgårdens IF:s bästa spelare genom tiderna?

Med hjälp av 50 klubbprofiler, både nutida och före detta, har Hockeysverige.se plockat ut ett All Star-lag med de största spelarna i klubbens historia – framröstat av spelarna själva.

En gång i månaden låter hockeysverige.se tidigare och nuvarande spelare i en klubb rösta fram sitt All Star team genom alla tider. Tidigare har AIK, Brynäs och MoDo röstat fram sina topp-tre femmor. Den här månaden har vi kommit fram till Djurgården där runt 70 före detta och nuvarande spelare skickat in sina All Star team. Och det var väldigt jämt på flera positioner. Så här ser i alla fall Djurgårdens All Star-team ut om spelarna själva får välja, (såklart en nästintill omöjlig uppgift).