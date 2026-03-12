Så går SHL:s kvalstrid: ”Kan bli en due-due likt EM 2004”

Leksand, Linköping, Timrå och Örebro.

För alla dessa fyra SHL-klubbar betyder de två sista omgångarna ALLT.

Avgörs bottenstriden i SHL redan ikväll och vilka får göra HV71 sällskap i kvalet med start om en vecka?

Med två omgångar kvar ser det ut som följer i striden om att undvika kval



10. Timrå -18 63

11. Örebro -20 62

12. Linköping -27 62

13. Leksand -39 59



Hockeysverige.se lät våra redaktörer fundera kring kvällens matcher och vilka som får kvala för att behålla sin plats i SHL.

