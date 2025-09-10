Recension av nya NHL 26: ”Dina val får konsekvenser”

Äntligen kan vi hockeyälskare spela JVM i ett TV-spel.

I EA Sports nya NHL 26 har Be A Pro-läget tagit ny form.

Men har det hänt tillräckligt mycket?

Leon Draisaitl smäller in en puck i nya NHL 26.

Foto: Skärmdump från spelet.

Vad ska du ha för förväntningar av av den 36:e upplagan av EA Sports klassiska hockeyspel NHL?

Den frågan är återkommande varje år, när man som spel- och hockeyälskare kanske funderar kring ett köp eller en förbeställning av den nya upplagan.

Vad har då hänt i det nya spelet?

Om vi tar det tekniska först så har man med hjälp av statistik från databasen NHL EDGE utvecklat ICE-Q 2.0, vilket gör att NHL-stjärnorna beter sig mer som på isen i det riktiga livet och attributen som är typiska är mer tydliga än någonsin.

Så beskrivs det.

Och jag är beredd att hålla med om att man lever upp till detta. I spelgrafiken visas mer detaljerade statistiska genomgångar av skott, tacklingar och vad som ledde upp till mål eller andra situationer. Skottvinklar och annat som förklarar målet. Det är en bra funktion men som ärligt talat förmodligen talar till en liten publik. Men jag gillar det.

I HUT-världen har Cup Chase kommit. Ett offline-läge med 18 matchers grundserie och sedan ett slutspel som spelas i formatet bäst av tre matcher. Du tilldelas priser för dina prestationer och även XP-poäng som används för att gå upp i nivåer i Ultimate Team. I online-läget har säsongsystemet gjorts om, men det är inget som jag har testat ännu. Även ett lönetak har lagts till i Ultimate Team.

Äntligen – det var inte en dag för tidigt

Mitt första mål var ett direktskott i JVM från Axel Sandin-Pellikka, som kvitterade mot Finland i min första match. Och vilken härlig uppgradering det är att kunna spela med JVM-lag. Det var inte en dag för tidigt, utan vi som faktiskt följer och har lärt oss att älska den turneringen har nog innerst inne efterfrågat den funktionen i många år.

Direkt märkte jag hur skottet från Axel Sandin-Pellikka letade upp sig i krysset på ett sätt du sett honom göra det förr.

Men årets grej är det omformade Be A Pro läget, där val du gör påverkar din chans att nå till stjärnstatus. Under den första pressträffen får du svara på frågor där du berättar om hur du är som spelare, inför en avgörande semifinal i JVM. Min var mot Finland. Mina val för hur jag svarade under pressträffen formade min spelstil. Jag är en snabb och kraftfull powerforward som är rak med puck och aggressiv utan.

Du får också välja om du ska starta karriären i NHL eller i Europa. Jag valde CHL med Brynäs, vilket var roligt med tanke på omgivningen du har i det laget.

EA har fortfarande att lära av sin konkurrent

Det finns en formrankning som du behöver hålla uppe för att boosta din rankning i draften och sedermera under din NHL-karriär. Formbetyget är en riktigt bra grej, och även om jag på kort tid inte har nått NHL-stjärnstatus än, så har jag förstått att den har verklig betydelse.

Målet i Be A Pro-läget är att via draften nå till högsta världsnivå.

Skärmdump från spelet.

Jag och mitt Sverige fick inte bära några guldmedaljer. På så sätt är nya NHL realistiskt. USA lyckades vända underläge i finalen med 1-3 till seger 5-4 efter förlängning.

Det känns inte alls märkligt att EA Sports satsar på ett uppgraderat Be A Pro-läge. Konkurrenten 2K Sports som gör det populära basketspelet NBA 2K, har excellerat i det området i många år. Visst ligger de fortfarande före då livsstilsval och sånt fortfarande är mer omfattande i NBA-spelet.

Dina val får konsekvenser, eller får dem det?

Men som hockeyälskare duger väl den här uppgraderingen. Som ung stjärna får du prata med en sådan som San Jose Sharks supertalang Macklin Celebrini på telefon och mer därtill. Rösterna och karaktärerna bidrar till att det blir något annat än det varit tidigare.

Det finns dock problem. Du får bara spela semifinalen och finalen i JVM och någon juniorhockey i övrigt är det inte tal om. Dessutom får du inte spela SM-slutspel eller liknande med Brynäs, något jag hade älskat.

Dina val får konsekvenser, menar EA i sin kommunikation kring det nya spelläget. Men jag undrar om min spelstil inte ska leda till fler konsekvenser. Om jag är en tuffing och hårding, borde jag få busar efter mig efter ett tag. Om jag är en supermålskytt borde all markering ligga på mig.

Dina val under den inledande presskonferensen formar hur du är som spelare, men också hur du ses på från allmänheten.

Foto: Skärmdump från spelet.

Om du är okej med ett det i sann Be A Pro-stil blir ganska repetitivt med många matcher som blir nästan likadana, är det ett spel du kommer att gilla. Du kan bli nedflyttad i AHL och du kan spela finaler med ditt NHL-lag. Och som alltid har i vilken ordning du draftas en stor inverkan i både chans till titlar och speltid.

Hade Be A Pro-läget haft en ännu djupare story och det fanns en större betydelse och känsla av konsekvenser för de val du gör, hade betyget blivit 4/5 för hela spelet.

För sammanfattningsvis är spelarna mer realistiska, skotten är snyggare och det är lättar att följa upp dina aktioner på isen. Det är ett som alltid roligt hockeyspel och att spela mot en vän är roligare än på länge, på grund av en bättre spelmotor. Det blir en stark trea och en rekommendation. Men jag hade velat se ännu fler funktioner i Be A Pro.

Betyg: 3/5