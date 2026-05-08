Dokument: Brynäs första SM-guld

Det är i dag en av våra mest klassiska ishockeyklubbar. Här minns Hockeysverige.se’s hockeyhistoriker Ronnie Rönnkvist tillbaka på Brynäs första SM-guld.

Brynäs lag 1964 när de vann sitt första SM-guld.

Stockholmslagen hade dominerat svensk hockey sedan början av 1920-talet. Men redan 1957 kom en klubb från Gävle att vinna SM-guld. Gävleklubben var som bekant Godtemplarna, av Lasse Björn och Rolle Stoltz kallade ”Saftpiraterna”. Stjärnor i det laget var Hans ”Stöveln” Öberg (som skulle ha fyllt 100 år i november 2026), Gert Blomé, Carl-Göran ”Lill-Stöveln” Öberg, Valter Åhlén, ”Pära” Härdin, Hasse Isaksson med flera.

Nu byter vi klubb, men håller oss kvar i samma stad. Brynäs var uppe och vände i högsta serien säsongerna 1943/44, 1954/55 och 1956/57, men det blev uttåg ganska direkt. Säsongen 1959/60 lyckades man återigen ta steget upp. Redan då spelade viktiga spelare för Brynäs framtid i laget, bland andra Hasse Dahllöf, Lars ”Bylle” Bylund och Håkan Wickberg. Året därpå kom även Lars-Åke Sivertsson från Öster och Kjell ”Pipis” Larsson från Warpen.

Redan tidigare hade en annan viktig person klivit in i Brynäs: Thure Wickberg. Tillsammans med övriga ledare hade han målet att ta upp Brynäs till högsta serien och sedan vinna SM-guld.