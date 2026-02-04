Så kan Damkronorna bryta den negativa OS-trenden

Damkronorna kliver in i vinter-OS 2026 utan förväntningar – men med betydligt mer självförtroende än på länge. Efter år av motgångar, kvartsfinaluttåg och ett liv i Grupp B hoppas Sverige nu att en ny generation offensiv spets, stabilare målvaktsspel och ett växande självförtroende ska räcka för att överraska hockeyvärlden på den största scenen av alla, skriver Tyler Kuehl i sin analys av det svenska laget.

Emma Söderberg, Lina Ljungblom, Maja Nylén Persson och Anna Kjellbin är fyra av Damkronornas viktigaste spelare inför OS i Milano Cortina.

Foto: Emma Wallskog / BILDBYRÅN

Den här texten är publicerad på DailyFaceoff.com och har översatts till svenska.

Även om de kanske inte tillhör det absoluta ”toppskiktet” är intresset kring Damkronorna inför vinter-OS 2026 stort.

Sverige, som de senaste åren har varit fast i Grupp B i de stora mästerskapen, har potential att bryta den svacka som präglat programmet sedan pandemin. Med en trupp fylld av talang från både proffs- och collegenivå kommer svenskorna till Italien med ett starkt lag. Och medan de flesta blickar riktas mot sportens stormakter siktar den skandinaviska nationen på att överraska på idrottens största scen.

Sverige kanske inte är en självklar medaljkandidat i Milano för många, men det betyder inte att laget ska räknas ut.

TILLBAKABLICK: 2022

Efter flera år av motgångar, inklusive degradering till den lägre divisionen i VM, fick Sverige det tufft i Peking. Turneringen inleddes med besvikelser mot Japan och Tjeckien, men laget lyckades studsa tillbaka med segrar mot Kina och Danmark och slutade trea i Grupp B. Belöningen? En 11–0-förlust mot Kanada. Åttondeplatsen var Damkronornas sämsta OS-resultat genom tiderna och innebar det andra raka uttåget i kvartsfinal.

Det stod i stark kontrast till Sveriges tidigare OS-framgångar. Efter en femteplats 1998 tog laget brons i Salt Lake City 2002, följt av den minnesvärda resan till OS-finalen 2006. Sverige har nått semifinal i fyra av sju OS-turneringar, men den senaste gången laget var bland de fyra bästa var 2014.

OFFENSIV

Sverige har gott om offensiva hot genom hela forwardssidan, med spelare både i Nordamerika och Europa.

En av de mest välkända i truppen är Lina Ljungblom. Hon har varit en ledande spelare i landslaget under många år. Efter sin fantastiska turnering i VM 2023 har hon haft svårare att dominera internationellt, men är fortsatt en stabil tvåvägsspelare. Hon fick en sen start på PWHL-säsongen 2025/26 efter att ha missat Montreal Victoires åtta första matcher på grund av körtelfeber.

Den andra spelaren i PWHL är Sara Hjalmarsson. Det tog tre år innan den internationella veteranen draftades till ligan, men i fjol plockades hon till slut upp av Toronto Sceptres. HV71-produkten har ännu inte gjort mål på 15 matcher den här säsongen, men alla vet hur viktig hon kan vara som offensivt hot i blågult. Den tidigare Linköping HC-kaptenen ledde Sverige med sex poäng i Peking för fyra år sedan, och hennes fem poäng i OS-kvalet förra säsongen var avgörande för att säkra en biljett till Milano.

Sara Hjalmarsson.

Foto: Tobias Sterner/Bildbyrån

Den genomsnittlige tittaren kanske rycker på axlarna åt forwardssidan eftersom laget bara har två PWHL-spelare, men från NCAA kommer en trio mycket spännande namn.

Affischnamnet är Hilda Svensson, som har spelat i A-landslaget sedan hon var 15 år. Vid sitt VM-genombrott 2023 slutade hon delad etta i lagets interna poängliga med elva poäng på sju matcher. Hennes utveckling har fortsatt starkt och resulterat i en dominant debutsäsong på Ohio State. På 26 matcher har Svensson hittills gjort 15 mål och totalt 44 poäng, vilket placerar henne delad femma i NCAA:s poängliga.

Josefin Bouveng och Thea Johansson är också stora poängproducenter för Minnesota respektive Minnesota Duluth. Bouveng har varit en stabil andrapoängplockare bakom lagkamraten och USA-forwarden Abbey Murphy.

Utöver Nordamerikaspelarna finns flera SDHL-spelare som kan leverera internationellt. I ett starkt Brynäs IF har Hanna Thuvik varit lysande med 35 poäng på 32 matcher, medan Sofie Lundin snittar en poäng per match i Frölunda HC. Man ska heller inte räkna bort Ebba Hedqvist, som slutade tvåa i skytteligan vid VM i fjol med fem mål på sju matcher.

BACKSPEL

En av faktorerna som skadade Sverige i VM i fjol var frånvaron av Maja Nylén Persson. Backen ådrog sig en säsongsavslutande skada i mars, vilket blev kännbart när laget återigen åkte ut i kvartsfinal. Nu är Nylén Persson tillbaka i full hälsa och ser betydligt tryggare ut den här säsongen i ett förbättrat New York Sirens.

Hon ingår i en rutinerad backsida tillsammans med Anna Kjellbin, som har spelat mycket bra i sin roll i Toronto Sceptres. Den 31-åriga backen har uttryckt stort självförtroende under sin andra säsong i PWHL, något som gett utslag både offensivt och defensivt.

Bland de tongivande återvändarna från OS 2022 finns även veteranerna Linnea Andersson och Jessica Adolfsson, som under flera år slipat sitt spel i SDHL parallellt med landslagsuppdrag.

Två Ohio State-spelare hoppas också sätta avtryck i sina första OS. Mira Jungåkers spel har blommat ut under tiden hos tränaren Nadine Muzzerall, medan Jenna Raunio har gjort omedelbar succé under sin rookiesäsong på college.

Jenna Raunio.

Foto: Ronnie Rönnkvist

MÅLVAKTER

Sedan OS för fyra år sedan har Emma Söderberg varit Damkronornas förstakeeper. Även om laget ibland varit utspelat har Örnsköldsviksdottern visat att hon kan stjäla matcher – även om det inte har räckt mot USA eller Kanada.

Efter ett par tuffa säsonger i Boston Fleet fanns det frågetecken kring Söderbergs form, så pass att hon förra säsongen var tredjemålvakt. Men 27-åringen har hittat tillbaka på hemmaplan. På 16 matcher med SDE HF har hon ett facit på 12–4–0, med 1,74 i insläppta mål per match, 93,1 i räddningsprocent och två nollor. Om självförtroendet följer med till OS kan det bli bekymmersamt för övriga lag i Grupp B – och för vilket lag de än möter i kvartsfinal.

Om Söderberg skulle svikta finns ett starkt alternativ i Ebba Svensson Träff. Trots att hon aldrig spelat VM har hon varit mycket bra i ett svagt Linköping de senaste säsongerna. I år är 21-åringen trea i SDHL i räddningsprocent (93,3) och nia i GAA (2,22), trots att hon förlorat 23 av sina 32 matcher.

Ebba Svensson Träff. Foto: Ronnie Rönnkvist

LEDARSTAB

När damprogrammet befann sig i fritt fall klev Ulf Lundberg in och hjälpte till att vända utvecklingen. Han tog laget till OS i Peking och har varit förbundskapten under de fyra senaste VM-turneringarna. Den 46-årige tränaren har blåst nytt liv i landslaget och successivt minskat avståndet till världstoppen – en position Sverige hade för ett par decennier sedan.

Spelarnas tilltro till Lundberg märks tydligt i lagets insatser de senaste åren, och många hoppas att hans arbete ska resultera i ett respektabelt resultat i Milano nästa månad.

BRINNANDE FRÅGA

Vilket Sverige får vi se efter gruppspelet?

Sverige har nått slutspel i de fem senaste stora internationella turneringarna, inklusive OS i Kina för fyra år sedan. Men trots de positiva tecken laget visat har de gång på gång fallit mot lag från Grupp A (även om förlusten mot Kanada i VM 2023 kom först efter förlängning). Till och med i fjol, när Sverige vann Grupp B för första gången sedan 2016, missade man chansen att slå Finland i kvartsfinal.

Det råder inga tvivel om att Sverige är tillräckligt bra för att ta sig till kvartsfinal, men om laget kan stå emot – eller till och med besegra – en av damhockeyns stormakter återstår att se. På pappret finns talangen för att nå semifinal, men bristen på tro och självförtroende i avgörande matcher har hittills varit ett hinder.

PROGNOS

Jag tror att Sverige, trots att Tyskland kan bli starka i år, har tillräcklig offensiv kraft för att ta sig igenom de tuffare lagen i sin grupp och vinna Grupp B ännu en gång. Med det sagt blir det svårt att ta sig längre än kvartsfinal om motståndet där blir Tjeckien eller Finland.

Men om Sverige kan få in ett par tidiga mål och få toppspel av målvakten i en vinna-eller-försvinna-match skulle en skräll inte förvåna mig.

DAMKRONORNAS OS-TRUPP 2026

Målvakter

Emma Söderberg

Ebba Svensson Träff

Tindra Holm

Backar

Anna Kjellbin

Mira Jungåker

Maja Nylén Persson

Ida Karlsson

Jenna Raunio

Jessica Adolfsson

Linnéa Andersson

Forwards

Hanna Olsson

Sofie Lundin

Josefin Bouveng

Lina Ljungblom

Hilda Svensson

Nicole Hall

Lisa Johansson

Hanna Thuvik

Ebba Hedqvist

Mira Hallin

Sara Hjalmarsson

Thea Johansson

Felizia Wikner Zienkiewicz

