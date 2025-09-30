Uppgifter: Vill utöka ligan med fyra lag – om ett år

PWHL expanderar med två klubbar den här säsongen.

Efter säsongen 2025/26 kan ligan expandera med ytterligare fyra lag, rapporterar insidern David Pagnotta.

PWHL kan expandera ytterligare.

Foto: Steven Garcia/Cal Sport Media/Alamy

Efter att ha spelat med sex klubbar under ligans två första år har PWHL expanderat med ytterligare två klubbar i Vancouver och Seattle till den här säsongen.

PWHL:s expansionsplaner tar inte stopp där.

Enligt insidern David Pagnotta undersöker ligan möjligheter att utöka ligan med ytterligare fyra klubbar redan till säsongen 2026/27. Enligt Pagnotta finns ännu ingen tidslinje kring när det kan bli klart, men ligan kommer att fortsätta att växa.

Stort intresse för expansionslag

Vidare rapporterar Pagnotta att det finns intresse från kanadensiska städer som Quebec City, Hamilton, Calgary och Edmonton samt amerikanska städer i form av Detroit, Pittsburgh, Denver och Los Angeles. Sedan tidigare återfinns PWHL-lag i Boston, Minnesota, Montréal, New York, Ottawa, Seattle, Toronto och Vancouver.

Under förra säsongen såg PWHL en ökning på hundra procent på souverniförsälning, samtidigt som den totala mängden åskådare ökade från 483 530 åskådare till 737 455 åskådare förra säsongen, enligt Forbes. Även publiksnittet höjdes under fjolårssäsongen, då ligan gick från att locka 5 689 åskådare per match till 7 230 åskådare per match.

Den kommande säsongen återfinns fyra svenska spelare i ligan i form av Maja Nylén Persson, Jessica Adolfsson, Anna Kjellbin och Lina Ljungblom.