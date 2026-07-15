Det blir tidigare förbundskaptenens nya jobb

Uffe Lundberg är klar för nytt tränaruppdrag.

Foto: Ronnie Rönnkvist.

Uffe Lundberg var under sina sex år som förbundskapten en omtyckt figur. Tränaren satsade på många unga spelare och stod för en generationsväxling i landslaget. Något som gav Damkronorna en fjärdeplats i OS, bland annat.

Efter säsongen tackade han för sig.

Nu står det klart vad nästa uppdrag blir. Det blir en flytt till USA och Kalifornien för 46-åringen. Närmare bestämt till San Josés PWHL-lag. Där kommer han att kliva in i proffsligan som den andra svenska tränaren, efter Pernilla Winberg.

I laget spelar just nu inga svenska spelare.

Uffe Lundberg har tidigare varit huvudtränare för herrlaget i Södertälje SK i Hockeyallsvenskan. Innan det var han juniorförbundskapten för U16- och U17-landslaget för killar. Nu väntar första klubbuppdraget på damsidan.