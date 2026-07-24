PWHL

Stannar - skriver på för mästarna

Publicerad 24 juli 2026 08:20
Simon Eld
Simon Eld
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Första året i PWHL blev inte riktigt som Michelle Karvinen hade önskat. Men nu, efter att Vancouver inte kommit med ett erbjudande, skriver Frölundas tidigare guldhjälte på för Montréal Victoire.

Michelle Karvinen blir kvar i PWHL.
Michelle Karvinen blir kvar i PWHL.

Internationellt, samt under sin tid i SDHL, visade Michelle Karvinen upp sig som en av damhockeyns absoluta toppspelare. Ändå klickade det inte helt när hon under 2025/26 klev in i PWHL, färsk från SM-guldet med Frölunda HC Dam

Den nu 36-årige forwarden fick inte heller ett nytt kontraktserbjudande från Vancouver Goldeneyes och har därmed fått söka sig vidare till kommande säsong. Nu står den nya adressen klar. 

Karvinen blir kvar i Nordamerika och PWHL, men fortsätter nu i Montréal Victoire. Klubben som tog hem proffsligans titel den gångna säsongen - med svensken Lina Ljungblom i laget (första svensk att vinna PWHL). Dessa blir nu lagkamrater till 2026/27. Det är också endast över den säsongen som kontraktet sträcker sig för den finsk-danske spelaren. 

Under sina sju säsonger i SDHL hann Michelle Karvinen med 220 grundseriematcher, samt att vinna SM-guld fyra gånger. 

Source: Michelle Karvinen @ Elite Prospects

Den här artikeln handlar om:

Frölunda HC DamSDHL