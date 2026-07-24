Stannar - skriver på för mästarna

Michelle Karvinen blir kvar i PWHL.

Internationellt, samt under sin tid i SDHL, visade Michelle Karvinen upp sig som en av damhockeyns absoluta toppspelare. Ändå klickade det inte helt när hon under 2025/26 klev in i PWHL, färsk från SM-guldet med Frölunda HC Dam.

Den nu 36-årige forwarden fick inte heller ett nytt kontraktserbjudande från Vancouver Goldeneyes och har därmed fått söka sig vidare till kommande säsong. Nu står den nya adressen klar.

Karvinen blir kvar i Nordamerika och PWHL, men fortsätter nu i Montréal Victoire. Klubben som tog hem proffsligans titel den gångna säsongen - med svensken Lina Ljungblom i laget (första svensk att vinna PWHL). Dessa blir nu lagkamrater till 2026/27. Det är också endast över den säsongen som kontraktet sträcker sig för den finsk-danske spelaren.

Under sina sju säsonger i SDHL hann Michelle Karvinen med 220 grundseriematcher, samt att vinna SM-guld fyra gånger.