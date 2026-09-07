Trofén borta – igen: "Genuint besviken"

Montréal-målvakten Ann-Renee Desbiens firar med Walter Cup-pokalen.

Foto: Christopher Katsarov/AP/Alamy

PWHL kan komma att behöva se över sin transport för Walter Cup-pokalen under troféns sommarturné bland de vinnande spelarna i Montréal Victoire.

Tidigare i somras försvann pokalen när den skulle till kanadensiska Lethbridge i Alberta. Nu är den borta igen.

När Montréal-forwarden Shiann Darkangelo skulle få sin dag med pokalen dök Walter Cup-trofén aldrig upp, meddelar hon på sociala medier.

"Walter Cup-trofén dök inte upp som förväntat i går och den kommer tyvärr inte att vara på plats på evenamanget i Brighton. Jag vet att många såg framemot att se pokalen och jag är genuint besviken att den inte kommer att vara där", skriver hon i ett inlägg på Instagram .

Riktiga pokalen finns på Hall of Fame

Enligt en källa till The Athletic ska ligan nu vara medvetna om var trofén befinner sig, men PWHL själva har inte gått ut med något uttalande gällande ärendet.

Pokalen som reser runt till spelarna i Walter Cup-vinnande Montréal Victoire är inte den riktiga trofén, utan i stället en replika. Den verkliga trofén återfinns i stället på Hockey Hall of Fame i Toronto.

Montréal vann PWHL den gångna säsongen efter att man besegrat Ottawa i finalen med 3–1 i matcher. I klubben återfinns Damkronornas stjärna Lina Ljungblom, som förra säsongen blev den första svenska spelaren någonsin att vinna Walter Cup.