Svenska backstjärnan skriver nytt kontrakt

Maja Nylén Persson förlänger kontraktet med New York Sirens i PWHL. Foto: Steven Garcia/CSM/Alamy Live News

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Det blir en fortsättning i New York Sirens för den svenska backstjärnan Maja Nylén Persson. På tisdagen kom beskedet att hon har skrivit en ettårig kontraktsförlängning med PWHL-klubben.

Nylén Persson, 26, skrev på ett treårskontrakt med Sirens efter att ha blivit vald av klubben i PWHL-draften 2024. I september förra året förlängde hon avtalet med ytterligare ett år. Med den nya överenskommelsen är svenskan nu kontrakterad över säsongen 2028/29.

Efter en skakig debutsäsong började Nylén Persson visa mer av den skicklighet som gjort henne till en av Sveriges främsta backar. Under den gångna säsongen spelade hon med större självförtroende, även om det inte fullt ut avspeglades i poängproduktionen.

Maja Nylén Persson förlänger med New York Sirens

På 30 matcher stod 25-åringen för elva poäng (2+9). Hon noterades för -8 i plus/minus-statistiken, men var samtidigt den spelare i New York Sirens som fick mest istid. I genomsnitt spelade hon 21 minuter och 48 sekunder per match.

Totalt har Nylén Persson, som tidigare spelat för Leksand och Brynäs i SDHL, producerat 17 poäng (4+13) på 53 grundseriematcher för New York Sirens.

Även Denisa Krizova, 31, har förlängt sitt kontrakt med Sirens. Den tjeckiska forwarden, som hade tre produktiva säsonger i Brynäs SDHLlag mellan 2019 och 2022, kom till New York från Minnesota Frost inför trade deadline i mars och gjorde ett mål och en assist på sju matcher under avslutningen av säsongen 2025/26. Totalt har hon producerat 22 poäng på 84 grundseriematcher i PWHL.

New York Sirens inleder säsongen 2026/27 den 6 december, då rivalen Boston Fleet kommer på besök.