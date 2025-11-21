Klart: Skriver avtal med Toronto

Det blir PWHL-spel med Toronto för Sara Hjalmarsson den här säsongen.

Via X meddelar klubben att den svenske forwarden skrivit på ett avtal.

Sara Hjalmarsson.

Foto: Tobias Sterner/Bildbyrån

Toronto Sceptres meddelar via ett inlägg på X att den OS-aktuella svenskforwarden Sara Hjalmarsson har skrivit på för klubben.

I samband med att PWHL-laget presenterar sin trupp inför den stundande PWHL-säsongen meddelar Toronto att Hjalmarsson skrivit på ett ettårskontrakt med klubben.

Lämnade Linköping förra veckan

Hjalmarsson draftades av Toronto i femterundan som 35:e spelare totalt i sommarens PWHL-draft och förra veckan stod det klart att 27-åringen skulle resa över till Kanada för att försöka ta en plats i proffsligan. Innan avskedet från Linköping producerade hon 13 poäng (5+8) på 16 matcher i SDHL den här säsongen.

Detta blir 27-åringens andra sväng till Nordamerika, då hon tidigare spenderat fem säsonger i collegeligan med Providence College mellan 2018 och 2023.

Source: Sara Hjalmarsson @ Elite Prospects