Sara Hjalmarsson kommer att ta en paus från SDHL och Linköping då hon ska träna med PWHL-laget Toronto Sceptres. Centern valdes i PWHL-draften 2025 och ska nu försöka slå sig in i världens bästa damliga.

Sara Hjalmarsson i Linköping. Foto: Aron Broman/Bildbyrån.

Det var i PWHL-draften 2025 som Sara Hjalmarsson fick höra sitt namn ropas ut – 27-åringen valdes nämligen av Toronto Sceptres. När draften ägde rum hade centern inga större förhoppningar på att bli vald.

– Jag hade inte jättemycket förväntningar innan draften. Klart att jag hade hört att det fanns intresse, egentligen det min agent hade sagt till mig, sade hon till Hockeysverige.se efter draften.

Nu lämnar centern SDHL och Linköping för att träna tillsammans med Toronto, hon kommer därför att missa de kommande tre matcherna. Det som blir en bra möjlighet för Hjalmarsson blir samtidigt ett tungt avbräck för Linköping, som tappar sin bästa poängplockare. Centern har svarat för 13 poäng (5+8) på 16 matcher under inledningen av säsongen.

Totalt har 27-åringen gjort 159 poäng (75+84) på 219 matcher i SDHL, samt 122 poäng (62+60) på 150 matcher i NCAA.

Source: Sara Hjalmarsson @ Elite Prospects