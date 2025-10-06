Frölundas guldhjälte klar för spel i PWHL

Michelle Karvinen, 35, är klar för spel i PWHL Vancouver.

Efter att ha varit en hörnsten i Frölundas historiska guldvinnande lag i våras belönas hon nu med ett kontrakt i världens bästa liga.

Frölundaduon Michelle Karvinen och Alva Johnsson med guldmedaljerna i våras. Foto: Bildbyrån

35-åringen är en av SDHL:s bästa spelare genom alla tider. Efter att ha vunnit ligan för fjärde gången (tidigare med Luleå, denna gång med Frölunda), väljer nu den finska forwarden att gå till världens bästa liga PWHL. Vancouver har nämligen sajnat spelaren över en säsong.

Har tagit elva medaljer med Finland

PWHL Vancouver ska göra sin debutsäsong i ligan och väljer alltså då att addera Karvinen till laget. I en ganska ung trupp blir stjärnan den äldsta spelaren med sina 35 år, men också en av de mest meriterade.

Karvinen var lagkapten i VM i våras för Finland och har med landslaget tagit tre bronsmedaljer i OS och åtta medaljer i VM-sammanhang. Dock inget guld.