PWHL

Damkronornas lagkapten byter klubb i PWHL

Publicerad 27 juni 2026 14:17
Måns Karlsson
Måns Karlsson
Chefredaktör
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Anna Kjellbin har hunnit spela för både Montréal och Toronto. Nu är hon klar för Hamilton i PWHL.

Anna Kjellbin är en av blott sex svenska utespelare som fått speltid i den nordamerikanska proffsligan PWHL. Hon är med sina 55 matcher dessutom den svenska som gjort flest matcher i den relativt nystartade ligan.

Tidigare har Kjellbin spelat för såväl Montréal Victoire som Toronto Sceptres - och nu är Damkronornas backklippa och lagkapten klar för en ny klubb. 32-åringen har nämligen skrivit på ett ettårsavtal med den nystartade klubben från Hamilton, som kommer bli ett av fyra nya lag i PWHL kommande säsong. Utöver Hamilton kommer även Las Vegas, Detroit och San Jose göra entré.

Anna Kjellbin har spelat sex VM och två OS med Damkronorna och har de tre senaste åren varit lagkapten för landslaget. Den gångna säsongen gjorde hon 1+3 på 30 matcher för Toronto i PWHL.

Source: Anna Kjellbin @ Elite Prospects

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