Junior-VM i Minnesota står för dörren. Då bjuder Peter Sibner och Uffe Bodin på en genomgång av turneringen i podcasten Inside Hockey – och Sibner kommer med ett djärvt förutspående: Sverige vinner guld!

Får vi se en ny Zibanejad i årets JVM? Ja, Peter Sibner tror det. Foto: Bildbyrån

Juniorkronorna har inte vunnit JVM-guld på snart 14 år. Men nu är det dags!

Det tror i alla fall Peter Sibner, ena halvan av podduon i Inside Hockey. När han och Uffe Bodin går igenom topplagen i den stundande turneringen i Minnesota pekar han på styrkorna på alla positioner, och att Sverige faktiskt har inte mindre än två (!) pålitliga målvakter i Herman Liv och Love Härenstam att luta sig emot.

Uffe Bodin håller dock inte med. Han utser Kanada till laget att slå i turneringen. Efter två raka kvartsfinaluttåg mot Tjeckien har kanadensarna fått ihop ett synnerligen starkt lag det här året. Bodin tror att det är starkt nog för att få ett slut på USA:s guldsvit.

Dessutom i Inside Hockey:

Svensken som kan vinna poängligan i turneringen.

Gavin McKenna vs. Ivar Stenberg

Han är JVM:s bästa målvakt

Spelarna att hålla koll på

Inside Hockey spelas in en gång i veckan och sänds i SportSnack Sverige samt finnas tillgänglig på hockeysverige.se, PodPlay, Spotify och Apple Podcasts.



Lyssna på Inside Hockey här: