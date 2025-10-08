NHL:s försäsong avslutades med cirka 500 utvisningsminuter i de två sista träningsmatcherna mellan rivalerna Florida Panthers och Tampa Bay Lightning. I Inside Hockey reder Peter Sibner och Uffe Bodin ut begreppen i den spirande konflikten mellan två av modern tids stora maktfaktorer i NHL.

Rivaliteten mellan Florida Panthers och Tampa Bay Lightning avhandlas av Peter Sibner och Uffe Bodin i Inside Hockey. Foto: AP Photo/Lynne Sladky

186 utvisningsminuter i den nästa sista träningsmatchen – 322 i den sista.

Träningsmatcherna mellan Florida Panthers och Tampa Bay Lightning skvallrar om den rivalitet som blossat upp mellan lagen på senare år. Lightning vann två raka Stanley Cup 2020 och 2021 medan Panthers tagit över stafettpinnen som delstatens bästa lag via två raka vinster 2024 och 2025. Efter en infekterad slutspelsserie mellan lagen i våras ser de heta känslorna ut att kunna nå nya höjder den här säsongen.

I Inside Hockey ger Peter Sibner, boende i Tampa, bakgrunden till spirande rivaliteten.

Dessutom går han och Uffe Bodin igenom de fyra svenska rookies som tagit plats i respektive NHL-trupp efter träningslägren. Hur mycket speltid kan de tänkas få?

Inside Hockey spelas in en gång i veckan och kommer att sändas i SportSnack Sverige samt finnas tillgänglig på hockeysverige.se, PodPlay, Spotify och Apple Podcasts.

Lyssna på Inside Hockey här: