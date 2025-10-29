Inside Hockey: Än kan gubbdjävlarna!

Nästa månad kommer Pittsburgh Penguins till Stockholm för NHL Global Series mot Nashville Predators. På förhand ett bottenmöte, men efter Penguins oväntat pigga start mycket mer än så. Uffe Bodin och Peter Sibner grottar ned sig i Penguins i podcasten Inside Hockey.

Pittsburgh Penguins och.Sidney Crosby har fått en flygande start på säsongen. Foto: AP Photo/Matt Freed

Inför säsongen sågs Pittsburgh Penguins som ett tydligt bottenlag som snarare skulle sikta in sig på ett högt draftval nästa sommar, än att jaga en slutspelsplats.

Men Sidney Crosby, Jevgenij Malkin och Erik Karlsson har lyckats vrida tillbaka klockan under säsongsinledningen. Under första månaden har de varit överraskande lyckosamma och placerat sig i toppskiktet av Metropolitan Division under nye coachen Dan Muse ledning.

I podcasten Inside Hockey förundras Uffe Bodin och Peter Sibner över Penguins, som kommer till Stockholm nästa månad för NHL Global Series mot Nashville Predators.

Bland mycket annat diskuteras:

Kan Crosby nå 2000 poäng?

Erik Karlssons återuppvaknande.

Rickard Rakells förbannade olycka.

Är Tampa Bay Lightnings storhetstid över?

Carl Lindboms succéartade NHL-debut – och betydelsen av att få in fler unga svenska målvakter i NHL.

Inside Hockey spelas in en gång i veckan och kommer att sändas i SportSnack Sverige samt finnas tillgänglig på hockeysverige.se, PodPlay, Spotify och Apple Podcasts.

Lyssna på Inside Hockey här: