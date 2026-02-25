OS 2026 är över och förbi. I podcasten Inside Hockey summerar Peter Sibner och Uffe Bodin sina intryck från vinterspelen – där Sibner är fly förbannad över upplägget som han kallar ovärdigt en best-on-best-turnering.

Foto: Joel Marklund / BILDBYRÅN

Ett gruppspel där målskillnad i inbördes möten fäller avgörande och ett slutspel med spel i tre-mot-tre i förlängningar. OS-hockeyn må ha varit njutbar sett till prestationerna på isen – men den har också vållat en hel del debatt om formatet.

I Inside Hockey uttrycker Peter Sibner sin besvikelse och ilska över hur matcher mellan världens bästa spelare kan avgöras på det här sättet. Han vill se spel fem-mot-fem även i förlängningen för att få ”riktig hockey”.

I podden går man även in på USA:s OS-guld och betydelsen det kan få för ishockeyns tillväxt i förenta staterna. OS-guldet 1980 i Lake Placid blev startskottet för en stark generation av amerikanska spelare med namn som Brian Leetch, Keith Tkachuk, Mike Modano och Jeremy Roenick i spetsen. Sedan dess har tillväxten fortsatt vara fin, men Sibner tror att OS-guldet ytterligare kan spä på sportens ställning i USA och skapa ännu bättre förutsättningar att nå starka resultat i framtiden.

Dessutom i veckans avsnitt av Inside Hockey

Vad betydde Sidney Crosbys frånvaro för Kanada i OS-finalen?

Den svenska insatsen i OS under lupp: ”Sam gör inte sig själv några tjänster”

Den märkliga bänkningen av Rasmus Dahlin

