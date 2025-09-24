Inside Hockey: ”Det finns en fagrare glans någon annanstans”

”Det finns en fagrare glans någon annanstans”, sjunger Linköpingsonen Lars Winnerbäck. Det är rader som skulle kunna slå an till hockeylaget från skaldens hemstad som just nu befinner sig i en riktig kris. I veckans avsnitt av Inside Hockey funderar Uffe Bodin och Peter Sibner på vad som gått snett för LHC och HV71 som inlett SHL:s grundserie med fyra raka förluster.

Linköping HC:s härdsmälta till start på SHL-säsongen dissekeras av firma Sibner och Bodin i veckans Inside Hockey.

Foto: Magnus Andersson / BILDBYRÅN

Fyra matcher – fyra förluster.

Starten på SHL-säsongen har varit allt annat än rolig för Linköping HC och HV71 – två lag som spänt bågen efter några tunga säsonger.

I Inside Hockey försöker Peter Sibner från Elite Prospects och Uffe Bodin från hockeysverige.se sätta ord på vad som gått käpprätt åt pipan för de båda lagen.

Men det blir också fokus på de positiva överraskningarna, inte minst då Timrå och Växjö som tycks vara redo att slå experterna på fingrarna med varsin pigg säsongsstart.

