Inside Hockey: Positiv mot negativ överraskning i NHL Global Series

NHL Global Series kommer till Stockholm. I podcasten Inside Hockey pratar Uffe Bodin och Peter Sibner upp drabbningarna mellan Pittsburgh Penguins och Nashville Predators.

Den tunga starten på säsongen för Filip Forsbergs Nashville Predators avhandlas av firma Sibner och Bodin i Inside Hockey.

Foto: Jesper Zerman / BILDBYRÅN (montage)

Det har blivit dags för NHL att invadera Stockholm igen.

På fredag och söndag möts Pittsburgh Penguins och Nashville Predators i ett dubbelmöte i Avicii Arena. Det är två lag med helt olika form som drabbar samman på svensk is. I Inside Hockey förklarar Uffe Bodin och Peter Sibner varför saker och ting gått rätt för Pittsburgh tidigt på säsongen, samtidigt som allt tycks gå snett för Nashville.

I veckans avsnitt:

Leo Carlsson – svensk ishockeys nya frälsare.

Vi minns Pelle Lindbergh, 40 år efter hans tragiska död.

Veteranerna skiner för Pittsburgh medan de falnar i Nashville.

Finns Filip Forsbergs långsiktiga framtid verkligen med Predators?

Svenskarna som olyckligtvis missar matcherna i Stockholm.

Inside Hockey spelas in en gång i veckan och sänds i SportSnack Sverige samt finnas tillgänglig på hockeysverige.se, PodPlay, Spotify och Apple Podcasts.

Lyssna på Inside Hockey här: