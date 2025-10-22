Inside Hockey: Heta och kalla svenskar inför JVM
Följ HockeySverige på
Google news
Junior-VM i ishockey är två månader bort. I Inside Hockey tittar Peter Sibner och Uffe Bodin närmare på de aktuella svenska spelarnas prestationer under säsongsinledningen – och undrar om årets upplaga av Juniorkronorna kan utmana om guldet.
Under onsdagen presenterade Juniorkronornas förbundskapten Magnus Hävelid sin sista trupp inför JVM i Minnesota 26 december till 5 januari. Den innehöll en hel del underåriga spelare födda 2007 och 2008.
När Peter Sibner och Uffe Bodin diskuterar årets svenska chanser i turneringen kommer de in på just ration mellan spelare 2006, som är de äldsta som kan delta, och de yngre kullarna. Kan Sverige vinna turneringen med de yngsta spelarna i förarsätet?
Dessutom:
- Målvaktssidan som gått från ifrågasatt till ett utropstecken efter de givna burväktarnas imponerande spel i Hockeyallsvenskan.
- Heta och kalla – spelarna som övertygat och de man förväntat sig mer av.
- Håller den svenska backsidan? Och vem ska i så fall leda den?
Inside Hockey spelas in en gång i veckan och kommer att sändas i SportSnack Sverige samt finnas tillgänglig på hockeysverige.se, PodPlay, Spotify och Apple Podcasts.
Lyssna på Inside Hockey här:
Den här artikeln handlar om: