Junior-VM i ishockey är två månader bort. I Inside Hockey tittar Peter Sibner och Uffe Bodin närmare på de aktuella svenska spelarnas prestationer under säsongsinledningen – och undrar om årets upplaga av Juniorkronorna kan utmana om guldet.

Brynäs Lucas Pettersson väntas bli en av nyckelspelarna i den svenska JVM-truppen.

Foto: Tobias Sterner / BILDBYRÅN

Under onsdagen presenterade Juniorkronornas förbundskapten Magnus Hävelid sin sista trupp inför JVM i Minnesota 26 december till 5 januari. Den innehöll en hel del underåriga spelare födda 2007 och 2008.

När Peter Sibner och Uffe Bodin diskuterar årets svenska chanser i turneringen kommer de in på just ration mellan spelare 2006, som är de äldsta som kan delta, och de yngre kullarna. Kan Sverige vinna turneringen med de yngsta spelarna i förarsätet?

Dessutom:

Målvaktssidan som gått från ifrågasatt till ett utropstecken efter de givna burväktarnas imponerande spel i Hockeyallsvenskan.

Heta och kalla – spelarna som övertygat och de man förväntat sig mer av.

Håller den svenska backsidan? Och vem ska i så fall leda den?

Inside Hockey spelas in en gång i veckan och kommer att sändas i SportSnack Sverige samt finnas tillgänglig på hockeysverige.se, PodPlay, Spotify och Apple Podcasts.

Lyssna på Inside Hockey här: