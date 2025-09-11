Viktor Eriksson var lagkapten för Brynäs U20-lag och gjorde både flest mål och poäng i laget.

Den kommande säsongen ska talangen spela för Waterloo Black Hawks i USHL.

Viktor Eriksson är klar för en ny klubb efter att ha lämnat Brynäs. Foto: Jens Carlsson/Bildbyrån

I somras valdes Brynästalangen Viktor Eriksson i USHL-draften med ambitionen att ta klivet över till den amerikanska juniorligan. Han tingades av Sioux Falls Stampede men det blir inte spel i klubben den kommande säsongen för 20-åringen.

I stället kommer Eriksson att spela för Waterloo Black Hawks i USHL. Klubben meddelar nämligen på sin hemsida att de har värvat forwarden som en del av en trejd. Han blir därmed den första svensken sedan Marcus Broberg, lillebror till NHL-stjärnan Philip Broberg, spela för klubben. Tidigare har dock även Henrik Rommel, Emil Öhrvall samt tidigare Brynäsbacken Jacob Bengtsson spelat i Waterloo Black Hawks.

Viktor Eriksson var lagkapten för Brynäs lag i U20 Nationell under förra säsongen. Han var även framgångsrik och vann både lagets interna skytteliga och poängliga. Eriksson stod för 24 mål och 47 poäng på 45 matcher under grundserien samt fem poäng på fem slutspelsmatcher i fjol. Den högerfattade forwarden har IK Huge som moderklubben och spelade även i Hille/Åbyggeby IK som ungdomsspelare innan han tog klivet till Brynäs. Totalt blev det sex säsonger i Brynäs för Eriksson.

Förra säsongen fick 20-åringen även göra sin SHL-debut för Brynäs då han i våras var ombytt och noterades för 4:29 minuters istid i grundseriens sista match.

Source: Viktor Eriksson @ Elite Prospects