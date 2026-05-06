Valtteri Pulli fick det inte att stämma i Djurgården – nu är backen klar för Jokerit.

Det var inför den här säsongen som Valtteri Pulli sajnade för Djurgården. Backen kom då från Schweiz efter att även ha gjort 61 matcher i AHL. Förväntningarna var stora på den resliga backen, men tiden i SHL blev inte som någon part hade önskat. Redan under hösten hamnade finländaren utanför laget. Från nyår och framåt blev det sporadiskt med speltid och han var för det mesta sjundeback.

Han inledde SHL-säsongen med fyra poäng på sina första fem matcher – men efter det blev det inga fler poäng.

Det blev alltså totalt 30 matcher och fyra poäng i Djurgården. Efter säsongen stod det föga förvånande klart att parterna går skilda vägar. Nu har 25-åringen också gjort klart med en ny klubb. Till nästa säsong blir det spel med Jokerit i Liiga.

— Valtteri har sett och upplevt mycket i sin karriär. Han har dock fortfarande outnyttjad potential, vilket vi säkerligen kommer att kunna bevisa under de kommande säsongerna. Valtteri kommer att sätta standarden för vårt defensiva spel nästa säsong med sin storlek och vad han gör, säger klubbens sportchef Olli-Pekka Yrjänheikki i ett pressmeddelande.

Valtteri Pulli har sedan tidigare representerat TPS hemma i Finland. Det här blir därmed hans andra klubb i Liiga. På cv:et finns även 17 matcher med det finska landslaget.