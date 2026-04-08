Uppgifter: Poängstark duo nära allsvenska klubben

Vimmerby Hockey är inne i silly season efter att ha klarat sig undan det negativa kvalet. Nu ser det ut som att en stark duo är på väg in i truppen.

Det ska röra sig om Andreas Thelander och Elias Lindström, uppger Dagens Vimmerby.

– Det är två intressanta gubbar, säger Vimmerbys sportchef till Dagens Vimmerby.

Den poängstarka duon, som består av backen Andreas Thelander och centern Elias Lindström, ska vara nära en övergång till Vimmerby Hockey. Detta enligt Dagens Vimmerby.

Formen på duon är det inget fel på. Thelander har noterats för 35 poäng (19+16) på 38 grundseriematcher. Just nu är Visby/Roma inne i slutspelet till Hockeyallsvenskan, då har backen slagit till med sju poäng på åtta slutspelsmatcher.

Lindström har också en fin poängskörd i Visby/Roma. På 35 framträdanden har centern gjort 30 poäng (9+21). Han har inte gått poänglös i slutspelet utan han har gjort två poäng på sju matcher i slutspelet.

Intressanta namn – men inget är klart

Vimmerby Hockeys sportchef, Pelle Johansson, medger att det är lockande namn.

– Det är två intressanta gubbar som du nämner, men inget som är klart. Det har fallt sig så att jag sett Visby två gånger och jag har varit och sett dem lajv. Både i Tranås och i Tingsryd. Jag har tittat på andra gubbar också, men jag har kikat på dem, säger sportchefen till Dagens Vimmerby.

Trots ett uppenbart intresse är det ännu inget som är klart.

– Ingenting är klart någonstans, men det är grabbar som gör det bra. Absolut är det så, säger Johansson.

