Samuel Jonsson har ryktats vara aktuell för SHL-spel med Malmö.

Nu uppger Barometern-OT att succébacken lämnar Kalmar – men inte kommer flytta till SHL.

Samuel Jonsson uppges ha gjort sitt val. Foto: Suvad Mrkonjic/Bildbyrån (Montage)

Inför årets säsong flyttade Samuel Jonsson till allsvenska Kalmar för att täcka upp när laget fått skador på Carl-Johan Lerby och Henrik Nilsson. Den förre SHL-backen skrev då in en klausul i sitt avtal som gjorde det möjligt för honom att lämna klubben för spel i en högre liga.

27-åringen har sedan gjort succé i HockeyAllsvenskan under säsongen med 20 poäng på 25 matcher vilket gör att han är med i toppen av backarnas poängliga. Men nu uppger Barometern-OT att Jonsson kommer att nyttja sin klausul och lämna Kalmar mitt under säsongen. Tidningen skriver att backen redan ska ha lämnat laget på väg till nästa destination.

Samuel Jonsson uppges flytta till Kärpät

Tidigare har Samuel Jonsson kopplats ihop med SHL-klubben Malmö Redhawks, något som har väckt starka reaktioner då Jonsson är fostrad i rivalen Rögle. Uppgifterna dementerades däremot av Kalmars sportchef Daniel Stolt. Nu ser det inte heller ut att bli en flytt till SHL enligt Barometern-OT.

I stället ser Jonsson ut att återvända till Finland. Tidningen skriver nämligen att backen sannolikt är på väg till Kärpät, men än är övergången inte officiellt och inget har bekräftats ännu. Skåningen spelade i finska Liiga under förra säsongen där han hade en skadefylld säsong och stannade på 25 matcher och tolv poäng för JYP.

Tidigare i sin karriär har Samuel Jonsson spelat 300 SHL-matcher, alla för Rögle.

