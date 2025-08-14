KLART: Kempe vänder inte hem till Sverige

Mario Kempe har tidigare bekräftat att Södertälje SK visat intresse inför 2025/26.

Nu flyttar han istället till Österrike – efter uppgifter från tidningen Kronen Zeitung.

Mario Kempe i Tre Kronor. Foto: Bildbyrån/Jonas Ljungdahl.

Efter att Mario Kempe lämnade SHL och Luleå under uppmärksammade former i januari 2024 har NHL-erfarne forwarden haft en hackig karriär. En säsongsavslutning i HC Lugano följdes av åtta månader utan klubb och slutade i en övergång till finska Tappara. Ändå verkar inte 36-åringen ha gett upp helt.



I en intervju med Expressen i mitten av juli bekräftade nämligen Kempe att Södertälje SK visat intresse inför 2025/26. Detta efter att Hockeynews rapporterat om den allsvenska klubbens förhoppningar kring stjärnan.



– De har visat intresse, det har de gjort, sade Kempe om SSK till Expressen.



Under torsdagen kom sedan nya uppgifter som placerade den tidigare Tre Kronor-spelaren i en klubb ute i Europa.



Hinten kom från tidningen Kronen Zeitung och handlade om att österrikiska EC-KAC förberedde sig på att välkomna svensken efter att kontraktet i Tappara gått ut. Diskussionerna sades vara mycket långt gångna och ett avtal nästan klart för att säkra upp Kempe till laget.



Senare under dagen bekräftades även detta på Klagenfurt-lagets hemsida.



– Jag är väldigt glad över att flytta till Klagenfurt. EC-KAC är en högt respekterad klubb, och all information jag har samlat på mig under de senaste veckorna om fansen, staden och organisationen har varit väldigt positiv. Jag vill integreras snabbt i laget och bidra med min erfarenhet både på och utanför isen. Vi vill ha en bra säsong, och jag ser fram emot att bidra till det med början nästa vecka, säger Kempe själv i ett uttalande.



Kontraktet gäller i första hand över 2025/26-säsongen.

Tidigare svaret: ”Sagt att det inte varit aktuellt”

Det hela är ett besked som överraskar med tanke på de ord forwarden tidigare använt om spel utanför Sverige.



– Ja, jag har ju fått erbjudanden från Europa också. Men jag har sagt att det inte varit aktuellt. Jag vill inte åka från barn och fru. Sen ska man aldrig säga aldrig! Jag kanske är jättetaggad i september och rätt grej dyker upp. Men just nu vill jag bo i Stockholm med min familj, har han sagt till Expressen.

