Uppgifter: Marcus Eriksson återvänder till svensk hockey

Marcus Eriksson uppges vara klar för en återkomst till Vita Hästen, enligt Expressen. Profilen återvänder därmed till svensk hockey efter en höst i Nordirland.

Foto: Jonathan Näckstrand / Bildbyrån.

Vita Hästen har drömt om att få hem Marcus Eriksson i flera år. Det är en av deras största ikoner och just nu leder de Hockeyettan södra-serien. Med ett slagläge att gå upp till Hockeyallsvenskan är de nu också ut efter att få hem poängmaskinen. Enligt Expressen är det också klart och enligt tidningen kan debuten ske så tidigt som på onsdag mot Dalen.

Den här säsongen har 40-åringen spelat för Belfast Giants i Nordirland. Där har det blivit 23 poäng på 31 matcher.

Förra säsongen gjorde han SHL-debut, vid 39-års ålder. Det blev totalt 37 matcher för Skellefteå och sju poäng innan han återvände till Södertälje, där han även spelade säsongen innan. Då blev det hela 59 poäng på 50 matcher i Hockeyallsvenskan. Förra våren gjorde han även tolv poäng på lika många matcher för SSK i kvalspelet mot SHL.

Senast han spelade i Hockeyettan var säsongen 13/14, då i just Vita Hästen. Då blev det 66 poäng på 40 matcher i grundserien och 23 poäng på tolv matcher i kvalserien. Efter det blev det sedan nio raka säsonger i Hockeyallsvenskan för Vita Hästen innan de gick i konkurs och tvingades att börja om i trean. Men nu är de alltså återigen nära att vara tillbaka i eliten.

Marcus Eriksson har gjort flest poäng i klubbens historia och är tvåa i antalet spelade matcher, endast 21 matcher bakom nuvarande sportchefen Jesper Samuelsson. Med andra ord är det redan nu en av klubbens största genom alla tider.