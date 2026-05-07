Uppgifter: Leksand värvar från Slovakien

Leksand har satt sin budget i Hockeyallsvenskan. Nu uppger Expressen att backen Carter Berger ansluter efter nedflyttningen.

Carter Berger uppges vara klar för Leksand.

Under onsdagskvällens medlemsmöte bekräftade Leksand en spelarbudget på 23,5 miljoner kronor. En siffra som väntas vara i toppen av Hockeyallsvenskan. Nu börjar också lagbygget, signerat sportchef, Jesper Ollas, att ta fart.

Expressen uppger att 26-årige backen Carter Berger är överens med laget från Dalarna.

Kanadensaren, med sina 93 kg väntas bli en producerade back, och har även visat upp det i både Nordamerika och Europa. Efter fina siffror i NCAA och ECHL inledde han den gångna säsongen i Lehigh Valley Phantoms och AHL. Därifrån blev det återigen ett steg ner i ECHL, innan en flytt till Slovakien. Zvolen fick där se Carter Berger producera 18 (6+12) poäng på 20 matcher.

Värvningen väntas bli presenterad inom kort, och då efter att smällkaramellen Tyler Kelleher satt igång Leksands ”silly season” på riktigt.

