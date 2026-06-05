Värdnationen väljer att göra en ändring i hockey-VM-grupperna 2027. Tyskland och Slovakien byter nu plats med varandra.

Hockey-VM-grupperna 2027 är nu helt spikade.

Foto: Maxim Thore / Bildbyrån.

Tyskland väljer att byta grupp och tar sig istället in i grupp A, där vi bland annat hittar Sverige. Värdnationen har alltid tillåtelse att göra en ändring inför sitt VM. Något Tyskland nu alltså väljer att utnyttja.

Anledningen bakom det ska vara att tyskarna har en ambition om att göra en utematch. Enligt uppgifter vill de spela den matchen mot Schweiz. Nu har de också lagt sig i samma grupp som finalisten från årets mästerskap.

Grupp A, i Düsseldorf, består nu av: Sverige, Schweiz, Finland, Tyskland, Lettland, Österrike, Slovenien och Ukraina.

Grupp B, i Mannheim, finns: Slovakien, Kanada, USA, Tjeckien, Danmark, Norge, Kazakstan och Ungern.

Senast hockey-VM spelades i Tyskland stod Sverige som världsmästare. Då bärgades guldet i Köln. Nu återstår det att se om Tre Kronor kan upprepa bedriften i nästa års VM, som faktiskt är exakt tio år sedan det guldet. Tyskland å andra sidan jagar sin andra medalj på 2000-talet. Senaste gången de hade hemmaplan i VM blev det ett uttåg i kvartsfinalen.

Source: WC Scoring Leaders @ Elite Prospects