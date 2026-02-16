Efter två raka säsonger med Malmö Redhawks ser det inte ut att bli en fortsättning i klubben för Joona Ikonen. Enligt uppgifter till Yle ser det istället ut som att 27-åringen vänder hem till Finland för att spela med TPS.

Joona Ikonen väntas fortsätta karriären i Finland

Foto: Petter Arvidson / Bildbyrån

Den finska forwarden Joona Ikonen som tillhör SHL-klubben Malmö Redhawks ser nu ut att göra sin sista säsong med laget. Inför den kommande säsongen verkar det bli finsk fortsättning för forwarden, enligt uppgifter till Yle ska Ikonen ansluta till Turun Palloseura.

Källor till Yle ska ha uppgett att Ikonens tidigare klubb Ilves också ska ha varit intresserade av att värva tillbaka forwarden och därmed erbjudit ett flerårigt kontrakt. I klubben gjorde forwarden åtta säsonger där han under säsongen 2023/2024 gjorde sin bästa säsong. 47 poäng (20+27) blev det då vilket gjorde Ikonen till den bästa inhemska målskytten i serien.

Under den föregående säsongen gjorde Ikonen 17 poäng (8+9) på 49 matcher i SHL med Malmö Redhawks. Denna säsong har poängskörden gått sämre, där forwarden gjort 4 poäng (1+3) på 43 omgångar.

För Malmö Redhawks del ser det ut att bli en slutspelsvår. På sina 43 spelade omgångar har laget tagit 70 poäng vilket resulterar sig med en femteplacering i tabellen.

Source: Joona Ikonen @ Elite Prospects