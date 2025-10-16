Jakob Ragnarsson är på väg bort från Djurgården. Enligt finska uppgifter blir det nu spel i Helsingfors IFK för backen.

Jakob Ragnarsson ser ut att ha gjort klart med en ny klubb.

Foto: Kenta Jönsson / Bildbyrån.

Det har inte blivit en enda SHL-match med Djurgården under hösten för Jakob Ragnarsson. Nu är backen också på väg att lämna klubben. Under gårdagen berättade spelarens agent Claes Elefalk för Hockeysverige.se att det är flera klubbar som har hört av sig. Nu verkar det också ha löst sig med en övergång.

Enligt flera finska journalister är backen på plats i Helsingfors. Han väntas nu skriva på för klubben inom kort.

Helsingin IFK löysi puolustajan Ruotsista.



Viime kaudella Djurgårdenia edustanut Jakob Ragnarsson Helsinkiin. #hifk #liiga — Veikko Nurminen (@VeikkoNurminen) October 16, 2025

Därmed följer han alltså med Hugo Alnefelt som blev presenterad av HIFK tidigare under dagen. Den krisande klubben ligger sist i Liiga och har haft stora skadeproblem. Nu förstärker de också laget med två svenska spelare som inte har fått spela i SHL under hösten.

Jakob Ragnarsson spelade upp Djurgården i SHL

Laget tränas som bekant av Olli Jokinen, som lämnade Timrå i somras.

Jakob Ragnarsson gjorde förra säsongen 13 poäng på 48 matcher i Hockeyallsvenskan för Djurgården. Det blev även tolv matcher och två assister i slutspelet där stockholmslaget tog sig upp till SHL efter att ha vunnit mot AIK i finalen.

26-åringen har gjort 358 matcher i Hockeyallsvenskan och har under större delen av sin karriär spelat för Almtuna hemma i Uppsala. Det har även blivit en kort sejour till Rögle och ett par säsonger i Timrå. Där var han 2021 med och spelade upp dem i SHL.

